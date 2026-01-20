Comerciantes de Ciudad Vieja denuncian aumento de robos en la noche: "Es tierra de nadie; sentimos que la Policía no actúa"

Comerciantes de Ciudad Vieja manifiestan su disconformidad por el aumento de delitos en horas de la noche; reclaman más patrullaje y presencia policial.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, indicó que en la zona se lleva adelante un operativo especial denominado Verano Azul debido a la presencia de turistas.

Según los vecinos, en la noche la Policía no recorre y los delincuentes aprovechan para ingresar a los distintos comercios. Una cafetería fue robada tres veces en tres días, dos veces en la misma noche el mismo individuo; se llevó varios objetos y causó daños.

Testimonios de comerciantes en el entorno de la Plaza Zabala dijeron a Subrayado que cuando los comercios cierran Ciudad Vieja es tierra de nadie.

"No solo robó, si no que destrozó todo lo que pudo. Se llevó garrafa, computadora, tablet (...) no le alcanzó con eso y volvió el viernes a las tres de la mañana", contó una de las comerciantes.

Y agregó: "Tenemos una cámara acá en la esquina donde vino la primera vez la Policía y dijo haberlo visto y sabemos quién es, sabemos dónde para y sabemos cómo se llama. Nosotros sentimos que la Policía no actúa".

Otro de los comerciantes aseguró que la situación ha escalado últimamente y se deben tomar acciones inmediatas. "Lo que se reclama es más patrullaje y más seguridad durante la noche", manifestó.

Expresaron que se sienten desanimados, desamparados y con impotencia.