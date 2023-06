Comenzó plazo de dos años para que mayores de 60 acrediten en el BPS trabajo previo a 1996

“Si uno consulta su historia laboral lo más común es que no haya registros anteriores a 1996. A veces el BPS tiene esa información, no está procesada, no está digitalizada, pero la tiene. Cuando el BPS no cuente con esa información, la persona va a tener que demostrar que esas actividades fueron realizadas, y para eso seguramente el BPS le va a pedir testigos y hay todo un procedimiento que no es fácil, que no es rápido, lleva un tiempo, y hay un plazo de dos años a partir del 1 de junio”, detalló Ruiz en el programa Arriba Gente de canal 10.