Comenzó este sábado el servicio de guardavidas en las 19 playas habilitadas de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) habilitó desde este sábado 15 de noviembre y hasta el domingo 29 de marzo de 2026 el servicio de guardavidas en las playas de la capital.

El servicio contará con 172 guardavidas anuales y 32 zafrales contratados para la temporada 2025-2026, anunció la comuna.

Habrá guardavidas en las 19 playas habilitadas de Montevideo, tanto en el este como en el oeste del departamento, distribuidos en 32 casillas.

El servicio funcionará de 8 a 20 horas de lunes a domingo, en dos turnos de seis horas, de 8 a 14 y de 14 a 20 horas.