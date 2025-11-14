Denuncias cruzadas entre padres y docentes de Escuela 188; acusan a profesor y a directora de malos tratos

ANEP trabaja en una situación de tensión que ocurre entre padres y docentes de la Escuela N° 188 de Villa Nelly, en La Paz , en el departamento de Canelones.

Hay denuncias públicas cruzadas entre padres que acusan de malos tratos a un docente y la directora. Por su parte, la directora de escuela denunció agresiones verbales por parte de ellos.

Este viernes se realizó una manifestación por parte de los padres y hubo una reunión, pero no asistió el docente en cuestión; en la instancia participaron autoridades de ANEP y la directora del centro.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que los padres denunciaron que un docente de música agredió en varias ocasiones a alumnos tanto verbal como físicamente.

"Vinimos a plantearle un problema que habíamos tenido con nuestra hija que está en 5°. Ella las trató de cobardes, a ella y a otra compañera más y que solo estaban en la escuela solo para chusmear. Nosotros entramos a plantearle eso a la directora y no nos supo responder de buena manera. Lo único que nos dijo a los gritos fue que ella era la dueña del circo y que ella era la que mandaba, que del portón para adentro mandaba ella y que se hacía lo que ella quería".

Y agregó: "Nosotros nunca le faltamos el respeto (...) a las niñas les dijo son cobardes, acá están solo para chusmear. Les cerró las ventanas y las cortinas de donde ellas estaban sentadas".

Natalia comentó que plantearon además, el maltrato que hizo el profesor de música. "Mi hija le explicó cómo la agarra del brazo, les retuerce la túnica y ella dice que es todo mentira y que los niños mienten. La solución que te da es que los saques".

Por su parte, la delegada de Ademu, Sonja Torino, dijo que lamentan mucho la situación de violencia que se generó y que apuestan a que no ocurran este tipo de incidentes en los centros educativos.