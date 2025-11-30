Comenzó el segundo tiempo entre Nacional y Peñarol, que van por el título en el Parque Central

Actualizá esta nota para ver las últimas novedades del partido*

Nacional y Peñarol juegan este domingo la gran final del Campeonato Uruguayo 2025. La primera serie resultó con empate 2-2 en el Campeón del Siglo el fin de semana pasado y ahora la definición está abierta.

El partido se juega desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central , estadio tricolor, en La Blanqueada, lugar en el que hay un operativo de seguridad importante .

El árbitro del encuentro es Gustavo Tejera. Sus asistentes son Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto juez es Andrés Martínez. En el VAR están Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

En vivo: Nacional 0 – Peñarol 0.

A los 2 minutos de juego, Boggio tuvo la primera chance de gol, pero pateó por encima del arco de Peñarol.

Nicolás López (Nacional) recibió tarjeta amarilla, a los 5 minutos de juego. Y Eric Remedi (Peñarol) recibió amarilla, a los 28 minutos. En tanto, Lucas Rodríguez (Nacional) tuvo tarjeta amarilla a los 42 minutos.

El primer tiempo terminó sin goles. Solo Nacional llegó al arco rival, aunque le faltó definición para alguna jugada de real peligro. Los aurinegros, en tanto, no lograron estar claros a la hora de hacer pases. Les faltó la creación de jugadas.

En el inicio del segundo tiempo Leonardo Fernández y Nicolás López fueron quienes probaron tiros al arco, sin éxito.

A los 57 minutos entró Leandro Umpiérrez en Peñarol. Salió Eric Remedi, que estaba amonestado. Sin embargo, en su primera intervención, Umpiérrez recibió tarjeta amarilla. También fue amonestado Gonzalo Carneiro (Nacional).

Luciano Boggio recibió tarjeta amarilla, a los 67 minutos.

A los 71 minutos hubo cambios en Nacional. Entraron Nicolás Rodríguez y Juan Cruz de los Santos, en lugar de Luciano Boggio y Diego Romero.

Titulares.

Mirá la oncena titular de Nacional.

