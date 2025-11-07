Comenzó el juicio Cuadernos: la mayor causa de corrupción en Argentina que involucra a Cristina Fernández y tiene 87 imputados

Comenzó el juicio por la mayor causa de corrupción en la historia de Argentina que tiene a 87 imputados, la mayoría exfuncionarios del gobierno, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juicio comenzó el jueves y en este nuevo caso, Fernández de Kirchner enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

La exmandataria está en prisión domiciliaria desde junio por una condena de seis años de prisión e inhabilitación política por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Ahora es acusada de liderar una asociación ilícita y de cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales.

La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios que siguieron la audiencia por Zoom, ya que no hay una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para dar cabida a tanta gente, según indica la prensa local. Además de los 87 imputados, hay unos 626 testigos.

La primera audiencia del proceso consistió en la lectura de la acusación, según la cual la expresidenta "intervino como destinataria final del dinero" de los sobornos.

La llamada "causa cuadernos" se basa en una serie de apuntes que supuestamente llevó durante años un chofer del Ministerio de Planificación, quien anotaba en libretas recorridos, nombres de funcionarios, de empresarios y las presuntas cantidades de dinero que transportaba.

La defensa de Kirchner alega que las anotaciones de estos cuadernos fueron modificadas en más de 1.500 ocasiones, en las que cambiaron nombres, fechas y direcciones.

Kirchner calificó al juicio en X de "show judicial" para distraer de las reformas laboral y judicial impulsadas por el presidente Javier Milei.

"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención. Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y “arrepentidos” a los que más bien habría que llamar “extorsionados”. Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido “si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”. En ese momento sostuvo: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”. Textual. No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. P/D: Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay".

La expresidenta sentenció que no tiene miedo y que la historia pondrá las cosas en su lugar.

Aunque el expediente no precisa un monto total, medios de prensa estiman que las operaciones involucraron decenas de millones de dólares.