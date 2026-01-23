RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEOS | ASÍ DESFILARON LOS GANADORES

Comenzó el Carnaval 2026 y estos son los ganadores del desfile inaugural en cada categoría

El desfile inaugural del Carnaval 2026 se realizó el jueves de noche sobre la avenida 18 de Julio. La Intendencia de Montevideo informó los ganadores en murga, parodistas, humoristas, lubolos y revistas.

PATOS-CABREROS-2026

Como todos los años, el desfile premia a la presentación de los mejores conjuntos en cada categoría.

En murga ganó Patos Cabreros con 189 puntos, 14 más que Doña Bastarda, que quedó en segundo lugar. Falta y Resto completa el podio con 173 puntos.

libreto de dona bastarda fue objetado por calificadora de inau; la murga asegura que el texto es ironia
Libreto de Doña Bastarda "fue objetado" por calificadora de INAU; la murga asegura que el texto es "ironía"
PATOS CABREROS

En parodistas ganó Zíngaros con 190 puntos. En segundo lugar Los Muchachos con 185 y a un punto, con 184, quedó Momosapiens.

ZINGAROS

En homoristas ganó Los Choby’s con 189 puntos, seguido por Los Rolin con 185 y Sociedad Anónima 172.

LOS CHOBYS NUEVO

En sociedad de negros y lubolos ganó Valores, con 180 puntos, apenas un punto más que el grupo Más que lonja. Yambo Kenia quedó en tercer lugar con 165 puntos.

VALORES

La Compañia ganó en la categoría revistas con 186 puntos, mientras que Tabú quedó en segundo lugar con 184. Carambola fue tercera con 183.

LA COMPANIA

Nota: imágenes de la transmisión de VTV.

