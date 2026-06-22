Comenzaron las obras en avenida Bolivia: cambios en circulación, desvíos y flechas provisorias

La Intendencia de Montevideo anunció que comienzan este lunes las obras en la avenida Bolivia, para reparar hormigón entre Murillo y Liverpool.

La inversión es de 13 millones de pesos, “con fondos propios de la división vialidad”, informó la comuna.

La obra durará unos dos meses, que implican cambios en la circulación, flechas provisorias en algunos casos y desvíos en las líneas de ómnibus.

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En avenida Bolivia, habrá cortes por tramos y “se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento”, asegura el comunicado.

“La Av. Bolivia representa una importante conexión norte – sur en la ciudad, de importantes vías como la rambla, Rivera, avenida Italia y camino Carrasco”, indica la Intendencia.

Los desvíos del tránsito hacia el norte son por Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Hacia el sur, por Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo y Av. Bolivia.

Las calles flechadas serán: Mariano Uriarte desde Av. Bolivia hacia Dublín. Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi. Pedro Domingo Murillo / Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia Av. Rivera. Palermo / Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil. Ciudad de Guayaquil desde Av. Bolivia hacia Av. Rivera.

Líneas por av. Bolivia desde terminal Portones se desviarán por Av. Bolivia, Rocafuerte, Palermo, Priamo, Bolivia a sus rutas habituales.

Líneas por av. Bolivia hacia terminal Portones: Bolivia, Mones Roses, Bolonia, Murillo, Bolivia a sus rutas.

La parada por Bolivia esquina Priamo se suspende y queda en su lugar Priamo esquina Bolivia.