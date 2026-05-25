Cardona se reúne este martes con Ursea por los combustibles y esta semana se conocerán los precios para junio

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aguarda por el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y esta semana se resolverá las tarifas que regirán durante el mes de junio.

Cardona se reunirá este martes con la Ursea, mientras que equipos técnicos de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Finanzas trabajan para concretar en los próximos días el anuncio de los nuevos precios de los combustibles.

Con respecto a la situación actual, la ministra señaló que el valor del barril de petróleo no ha descendido y las fluctuaciones en los precios de paridad de importación de los combustibles se mantienen desde marzo.

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Cardona indicó que junto a la Ursea se monitorea el suministro y la conducta de consumo de combustibles en las fronteras con Brasil y Argentina.

Consultada sobre si Ancap tiene fondos como para absorber un eventual ajuste de los combustibles, la ministra sostuvo que la empresa petrolera estatal viene planificando el tema y recordó la contratación de un seguro para abril y mayo para cubrirse de las oscilaciones bruscas de los precios internacionales.