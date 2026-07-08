Colorados homenajearon a Hugo Batalla: "Fue un político profundamente representativo de la democracia uruguaya", dijo Sanguinetti

En la Casa del Partido Colorado se realizó un homenaje al líder político y exvicepresidente, Hugo Batalla, a 100 años de su nacimiento.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que tiene un recuerdo entrañable de Batalla, al que recordó como un político profundamente representativo de la democracia uruguaya.

"Siempre se le sintió como el ciudadano de barrio que había llegado. Abogado, diputado, senador, gran vicepresidente de la República, líder político, con un sentido de sensibilidad social, fundador de la lista 99 junto a Michelini, Yamandú Fau, Aquiles Lanza adentro del Partido Colorado. Luego hicieron un recorrido afuera del Partido Colorado y, finalmente Hugo retornó al Partido Colorado", expresó.

Consultado por Subrayado sobre el mayor aporte de Hugo Batalla, Sanguinetti dijo que fue su sensibilidad social y su honestidad.

"Curiosamente se le decía que era indeciso y resulta que se formó la 15, luego fundó la 99, fue de los fundadores del Frente. Siempre en la búsqueda de su ideal batllista, con un fuerte grado de idealismo", manifestó.