Perrone presentó proyecto que propone rotación de fiscal subrogante; Coalición volvió a respaldar a Ferrero

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, presentó un proyecto de ley que propone rotación del fiscal de Corte cuando sea subrogante.

"La subrogación del Fiscal Adjunto de Corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva será ejercida por un Fiscal Penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio designado por sorteo público y será rotativa cada seis meses", señala el proyecto que presentó Cabildo. "Antes de los quince días de que se produzca el vencimiento de dicho plazo, se realizará un nuevo sorteo entre los Fiscales Penales de Montevideo que se encuentren prestando funciones en el sistema acusatorio, excluyendo al subrogante saliente, hasta tanto todos hayan ejercido la subrogación", añade.

Los argumentos que presentó Perrone tienen que ver con que considera que hay "una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indefinida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regularización del cargo".

Al respecto, fueron consultados el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Ambos respaldaron a la fiscal de Corte subrogante actual, Mónica Ferrero, y señalaron que ese respaldo se lo dio también Cabildo Abierto.

"Todos los partidos que integramos la coalición Republicana y Cabildo Abierto estuvimos en una conferencia de prensa, hace unos meses atrás, anunciando que para nosotros la fiscal Mónica Ferrero, que es subrogante, nos da todas garantías y esperamos mantenerla hasta el final del período. Es más, anunciamos que no vamos a dar los votos que necesita la mayoría especial para cambiarla en el cargo de fiscal de Corte", indicó Delgado.

"Yo hablé con Álvaro Perrone hace un rato, tengo una muy buena relación con él. Fue muy claro en cuanto a que lo que él pretendía con el proyecto era tratar de que se pudiese negociar la votación de un fiscal de Corte y que él seguía respaldando que se votase a Mónica Ferrero", dijo por su parte Ojeda.

El senador colorado también indicó que para él este tipo de proyectos, si bien se pueden aprobar con mayorías simples, debería ser con mayorías especiales por el tema que trata. "Creo que implica otros niveles de consenso", remarcó.