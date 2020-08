Colegios que dicten más de 4 horas de clases corren riesgo de perder la habilitación

Juan Carlos Noya, presidente de AIEP, explicó a Subrayado que no es viable la extensión horaria, porque no está habilitada por el Codicen, de quien dependen las instituciones privadas, y no lo recomiendan los científicos que asesoran al gobierno en materia de salud.

Trascendió que 10 colegios privados habilitarían más de 4 horas por día de clase al realizar una interpretación del protocolo sanitario vigente para los cursos presenciales, tanto en los centros educativos públicos y privados.

Noya indicó que las instituciones en cuestión no están afiliadas a ninguna de las dos asociaciones de colegios privados. Desde AIEP, afirman que una de las primeras causas para el retiro de la habilitación para funcionar es incumplir con los aspectos sanitarios.

CALIFICACIONES

Los colegios, al igual que las instituciones públicas, replanifican los cursos ante la menor carga diaria de clases presenciales.

Sobre la acreditación de saberes, una circular, con fecha de este miércoles, permite a los docentes de liceos volver a calificar a los alumnos. Estaban impedidos de hacerlo. El Consejo Directivo Central de la ANEP únicamente admitía el uso de conceptos.