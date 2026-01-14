Colectivo Montevideo más linda realiza acciones para limpiar y mejorar la ciudad de forma voluntaria

“ Montevideo más linda” en una iniciativa ciudadana inédita en Uruguay, con vecinas y vecinos organizados de forma voluntaria para mejorar la ciudad.

"Lo que busca es embellecer la ciudad, generar espacios más amenos, recuperar espacios, como es ahora el callejón de la Udelar, y somos una organización sin políticas partidarias, y lo que buscamos es eso, el bien común, y que la gente se vaya sumando a las jornadas de acción ciudadana que vamos realizando todos los meses", contó Imanol de los Reyes, quien pensó en la idea original.

"La idea surgió de una iniciativa personal, de tener una ciudad más linda, más bella, y de tener espacios en los que la ciudadanía se sienta cómoda y se sienta parte", dijo.

El próximo sábado realizarán su cuarta acción, en este caso en el callejón de la Udelar y buscan sumar más voluntarios.

El colectivo toma acción ciudadana por la limpieza y el cuidado del espacio público

"Planteamos estas acciones no como un acto heroico, sino como que tenemos problemáticas que enfrentamos día a día quienes transitamos y vivimos la ciudad, pasamos a la acción. Para participar, es a través de las redes sociales, @Montevideomaslinda en Instagram. En la biografía van a encontrar un link que es un grupo de whatsapp y a través de ese grupo vamos a contar las dinámicas de participación", explicó Sebastián Angiolini, integrante del grupo.