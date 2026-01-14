RECIBÍ EL NEWSLETTER

Colectivo Montevideo más linda realiza acciones para limpiar y mejorar la ciudad de forma voluntaria

"La idea surgió de una iniciativa personal, de tener una ciudad más linda, más bella, y de tener espacios en los que la ciudadanía se sienta cómoda y se sienta parte", dijo uno de sus creadores.

montevideo-mas-linda-foto-grupal

Montevideo más linda” en una iniciativa ciudadana inédita en Uruguay, con vecinas y vecinos organizados de forma voluntaria para mejorar la ciudad.

"Lo que busca es embellecer la ciudad, generar espacios más amenos, recuperar espacios, como es ahora el callejón de la Udelar, y somos una organización sin políticas partidarias, y lo que buscamos es eso, el bien común, y que la gente se vaya sumando a las jornadas de acción ciudadana que vamos realizando todos los meses", contó Imanol de los Reyes, quien pensó en la idea original.

"La idea surgió de una iniciativa personal, de tener una ciudad más linda, más bella, y de tener espacios en los que la ciudadanía se sienta cómoda y se sienta parte", dijo.

tres playas de montevideo registraron contaminacion fecal; ambiente estudia valores de la intendencia
Seguí leyendo

Tres playas de Montevideo registraron contaminación fecal; Ambiente estudia valores de la intendencia

El próximo sábado realizarán su cuarta acción, en este caso en el callejón de la Udelar y buscan sumar más voluntarios.

El colectivo toma acción ciudadana por la limpieza y el cuidado del espacio público

"Planteamos estas acciones no como un acto heroico, sino como que tenemos problemáticas que enfrentamos día a día quienes transitamos y vivimos la ciudad, pasamos a la acción. Para participar, es a través de las redes sociales, @Montevideomaslinda en Instagram. En la biografía van a encontrar un link que es un grupo de whatsapp y a través de ese grupo vamos a contar las dinámicas de participación", explicó Sebastián Angiolini, integrante del grupo.

LIMPIEZA CIUDADANA MONTEVIDEO DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

Te puede interesar

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en escenario de creciente conflictividad internacional video
NACIONES UNIDAS

Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en "escenario de creciente conflictividad internacional"

Dejá tu comentario