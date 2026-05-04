RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD VIEJA

Colectivo Montevideo Más Linda pintó un muro el sábado y este lunes volvió a ser vandalizado

Desde el colectivo entienden necesario que se genere el debate sobre lo que sucede con los espacios públicos y cómo se habitan.

pared-vandalizada-despues-activismo-montevideo-mas-linda

El edificio, Art Decó, tenía "un mural que decía bienvenidos al país de Peñarol en un lugar que entendemos que no tenía que ser", explicó Imanol de los Reyes, fundador del colectivo.

El mismo sábado, personas se acercaron al grupo para advertirles que volverían a pintarlo. "Entendemos que los muros son lugares de disputa. Es difícil encontrar consenso en la sociedad para que encontremos lugares para expresarnos. Pero entendemos que el patrimonio no tiene que ser estos lugares", señaló.

imm prepara nuevo plan de ciclovias y bicisendas; la prioridad es unir el cerro y el centro de montevideo
Seguí leyendo

IMM prepara nuevo plan de ciclovías y bicisendas; la prioridad es unir el Cerro y el Centro de Montevideo

"Todas las acciones que hacemos con Montevideo Más Linda son con amor, amor por la ciudad", afirmó.

"Está buenísima la charla, el debate que se está dando, sobre cómo usamos la ciudad, cómo nos apropiamos de los espacios públicos", agregó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO

Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de EEUU
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

Te puede interesar

Moisés Martínez en audiencia judicial por medidas preventivas.
DEBERÁ SER PRESENTADO ESTE MARTES

Jueza solicitó informe sobre salud de Moisés Martínez para resolver si posterga audiencia fijada para el jueves
Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
POR EL DÍA

Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"

Dejá tu comentario