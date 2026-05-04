Colectivo Montevideo Más Linda pintó un muro el sábado y este lunes volvió a ser vandalizado

El sábado, más de 50 personas se reunieron como parte del colectivo Montevideo Más Linda para revitalizar un edificio patrimonial de la década de 1930 , ubicado en Ciudad Vieja, frente a la Plaza Zabala. Este lunes amaneció vandalizado.

El edificio, Art Decó, tenía "un mural que decía bienvenidos al país de Peñarol en un lugar que entendemos que no tenía que ser", explicó Imanol de los Reyes, fundador del colectivo.

El mismo sábado, personas se acercaron al grupo para advertirles que volverían a pintarlo. "Entendemos que los muros son lugares de disputa. Es difícil encontrar consenso en la sociedad para que encontremos lugares para expresarnos. Pero entendemos que el patrimonio no tiene que ser estos lugares", señaló.

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"Todas las acciones que hacemos con Montevideo Más Linda son con amor, amor por la ciudad", afirmó.

"Está buenísima la charla, el debate que se está dando, sobre cómo usamos la ciudad, cómo nos apropiamos de los espacios públicos", agregó.