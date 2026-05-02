El colectivo “Montevideo más linda” reunió a vecinos y colaboradores para limpiar la fachada de un edificio patrimonial de la década de 1930, ubicado en Ciudad Vieja, frente a la Plaza Zabala.
Colectivo "Montevideo más linda" realizó nueva intervención y recuperó fachada de edificio patrimonial
Las paredes del edificio estaban pintadas con banderas y leyendas de un cuadro de fútbol; el colectivo las lavó y las pintó. Cada lugar intervenido es elegido por los integrantes del grupo.
Los lugares elegidos son votados por los integrantes del colectivo. En este caso los trabajos constaron en acondicionamiento de la pared, hidrolavarla y pintarla.
Esta fue la quinta intervención del grupo en fachadas y espacios públicos sucios o vandalizados que intentan recuperar.
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La jornada reunió a voluntarias y voluntarios de distintos puntos de la ciudad, del interior del país y también a personas extranjeras que se sumaron, dijeron los organizadores.
"Gracias a todas las personas que aportaron su tiempo, energía y compromiso para hacerlo posible. Estas jornadas no solo transforman espacios: construyen comunidad", expresaron en sus redes sociales.
"Creemos en una ciudad viva, donde la expresión convive con el cuidado. El patrimonio forma parte de nuestra memoria común, y su preservación es una responsabilidad compartida. Sigamos haciendo de Montevideo una mejor ciudad, entre todas y todos", expresaron.
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