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vecinos unidos

Colectivo "Montevideo más linda" realizó nueva intervención y recuperó fachada de edificio patrimonial

Las paredes del edificio estaban pintadas con banderas y leyendas de un cuadro de fútbol; el colectivo las lavó y las pintó. Cada lugar intervenido es elegido por los integrantes del grupo.

montevideo mas linda

El colectivo “Montevideo más linda” reunió a vecinos y colaboradores para limpiar la fachada de un edificio patrimonial de la década de 1930, ubicado en Ciudad Vieja, frente a la Plaza Zabala.

Los lugares elegidos son votados por los integrantes del colectivo. En este caso los trabajos constaron en acondicionamiento de la pared, hidrolavarla y pintarla.

Esta fue la quinta intervención del grupo en fachadas y espacios públicos sucios o vandalizados que intentan recuperar.

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La jornada reunió a voluntarias y voluntarios de distintos puntos de la ciudad, del interior del país y también a personas extranjeras que se sumaron, dijeron los organizadores.

"Gracias a todas las personas que aportaron su tiempo, energía y compromiso para hacerlo posible. Estas jornadas no solo transforman espacios: construyen comunidad", expresaron en sus redes sociales.

"Creemos en una ciudad viva, donde la expresión convive con el cuidado. El patrimonio forma parte de nuestra memoria común, y su preservación es una responsabilidad compartida. Sigamos haciendo de Montevideo una mejor ciudad, entre todas y todos", expresaron.

GENTE MONTEVIDEO MAS LINDA

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