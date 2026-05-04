IMM prepara nuevo plan de ciclovías y bicisendas; la prioridad es unir el Cerro y el Centro de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en los últimos detalles para presentar un plan de ciclovías y bicisendas en la ciudad.

La primera obra en cuanto a ciclovías y bicisendas de Mario Bergara como intendente de Montevideo está próximo a presentarse de manera oficial.

Desde la comuna, el director de Movilidad, Germán Benítez, indicó a Subrayado que “están trabajando en cerrar un plan de ciclovías y bicisendas”, pero que antes de presentarlo aguardan por lo principal, “el trazado final, que está pendiente de una reunión externa por lo cual no está definido”, enfatizó.

En esa línea, la prioridad es una ciclovía que una el Cerro con el Centro de Montevideo, que tendría una extensión cercana a los 10 kilómetros y medio por principales como Carlos María Ramírez, Cibils y 18 de Julio.

A fines de 2025, Benítez informó que se buscaba un tramo sobre bulevar Artigas, desde el Obelisco hacia la rambla; en bulevar Batlle y Ordóñez, en un tramo de unos seis kilómetros; en la calle Coronel Raíz y en la calle José Pedro Varela; en esos dos casos van a ser entre 1.300 y 1.600 metros".

Montevideo cuenta con 78 kilómetros de ciclovías y el total de las obras en este tema de la actual administración alcanzaría los 22, por lo que la capital del país llegaría a un total de 100 kilómetros de recorrido.