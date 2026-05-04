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MOVILIDAD URBANA

IMM prepara nuevo plan de ciclovías y bicisendas; la prioridad es unir el Cerro y el Centro de Montevideo

La capital cuenta con 78 kilómetros de ciclovías y el total de las obras en este tema de la actual administración alcanzaría los 22, por lo que la ciudad llegaría a un total de 100 kilómetros de recorrido.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en los últimos detalles para presentar un plan de ciclovías y bicisendas en la ciudad.

La primera obra en cuanto a ciclovías y bicisendas de Mario Bergara como intendente de Montevideo está próximo a presentarse de manera oficial.

Desde la comuna, el director de Movilidad, Germán Benítez, indicó a Subrayado que “están trabajando en cerrar un plan de ciclovías y bicisendas”, pero que antes de presentarlo aguardan por lo principal, “el trazado final, que está pendiente de una reunión externa por lo cual no está definido”, enfatizó.

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En esa línea, la prioridad es una ciclovía que una el Cerro con el Centro de Montevideo, que tendría una extensión cercana a los 10 kilómetros y medio por principales como Carlos María Ramírez, Cibils y 18 de Julio.

A fines de 2025, Benítez informó que se buscaba un tramo sobre bulevar Artigas, desde el Obelisco hacia la rambla; en bulevar Batlle y Ordóñez, en un tramo de unos seis kilómetros; en la calle Coronel Raíz y en la calle José Pedro Varela; en esos dos casos van a ser entre 1.300 y 1.600 metros".

Montevideo cuenta con 78 kilómetros de ciclovías y el total de las obras en este tema de la actual administración alcanzaría los 22, por lo que la capital del país llegaría a un total de 100 kilómetros de recorrido.

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