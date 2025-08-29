COFE aprobó preacuerdos alcanzados con el Poder Ejecutivo sobre convenio salarial y licencias médicas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ( COFE ) anunció este viernes la firma de un preacuerdo con el Poder Ejecutivo para el convenio colectivo de los trabajadores públicos.

El convenio es a dos años y establece un régimen de ajuste salarial que asegura el poder de compra de los salarios de los trabajadores sector público.

El documento incorpora a más de 6.000 trabajadores que no cobraban una partida salarial de 1.500 pesos, las que serán abonadas, la mitad en 2027 y el resto en 2027. También, se extienden todos los beneficios convenidos desde 2016 a la fecha, que incluye la partida de asiduidad de la administración central que se ajustará por IPC y tendrá un incremento de 5% en 2027.

El convenio establece el análisis de las situaciones contractuales precarias en el Estado para empezar a regularizar los contratos, la creación de un ámbito de intercambio con el Ministerio de Vivienda para promover la compra de viviendas por parte de los funcionarios y la negociación con entidades financieras para líneas de crédito y otorgar préstamos "limpia sueldos" para aquellos que tienen su salario comprometido por los descuentos.

El otro preacuerdo fue alcanzado el martes y refiere a cambios en el régimen de licencias médicas. Las modificaciones son pasar de 9 a 12 la cantidad de días de licencia médica con la totalidad de la remuneración y la inclusión de más enfermedades que quedarán excluidas de los descuentos, como las derivadas de la salud mental, embarazos y adopciones, que se suman a las patologías oncológicas, internaciones hospitalarias y domiciliarias y los accidentes de trabajo. Además, extender la suspensión de los descuentos por lo que resta del año.

La asamblea nacional de delegados de COFE votó a favor de los dos preacuerdos y lo comunicó al Poder Ejecutivo.