Coalición decide este miércoles convocar al INAU al Parlamento y evalúa una interpelación en marzo

Diputados y senadores de los partidos que integran la coalición de oposición coincidieron estos días en la idea de convocar al Parlamento a las autoridades del INAU y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la reciente muerte de menores de edad que están al cuidado del Estado.

Así lo adelantaron esta semana el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian y el senador del Partido Colorado Robert Silva.

Este miércoles al mediodía los legisladores de la coalición resolverán si plantean el llamado a Comisión Permanente del ministro Gonzalo Civila, acompañado de las autoridades del INAU, para que respondan por lo que consideran hechos muy graves, como la muerte el martes de la adolescente que sufrió quemaduras en el incendio de un hogar de amparo en Tacuarembó, administrado por una organización social que contrata con el INAU.

El diputado Jisdonian expresó “profunda preocupación” este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10, y dijo que “Ya no es una fatalidad, es desgobierno”.

El legislador blanco cuestionó la falta de respuestas de las autoridades del INAU, y adelantó: “Tenemos la expectativa de hacer una interpelación en marzo, en Diputados”.

Consultado sobre la ausencia de declaraciones públicas por parte de autoridades del INAU, Jisdonian dijo que es “un falta administrativa y una falta de respeto”.