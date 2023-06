Club Neptuno: los planes de la Intendencia para habilitarlo y la alternativa de los vecinos

Sobre la rambla portuaria, en Ciudad Vieja , sobrevive la estructura del Club Neptuno , ocupa una manzana entre las calles Lindolfo Cuestas y Piedras donde ya casi no hay movimiento.

Durante los últimos cuatro años, guardias privados custodiaban sus instalaciones y vecinos piden su reapertura.

La Intendencia de Montevideo planifica reacondicionar parte del club deportivo Neptuno. Por esta razón, presentó un proyecto a la Junta Departamental para reconstruir espacios y abrirlo al uso de los montevideanos.

Actualmente la comuna espera la aprobación de la Junta Departamental de un proyecto. “Resolvimos que el Neptuno siga siendo de la Intendencia de Montevideo, siga siendo de la Intendencia para uso del público en general, de todos los vecinos, vecinas, niños, jóvenes que puedan acceder al centro deportivo”, dijo Olga Otegui, secretaria general de la Intendencia de Montevideo.

Agregó que en ese marco, se definió la necesidad de recursos para reparar algunas partes y construir otras, así como planificar la zona.

“Tuvimos que hacer cantidad de reparaciones porque nos entregaron un edificio en condiciones difíciles, con estructuras y patologías tremendamente inestables, que hacen que tengamos que tomar definiciones. Creemos que claramente es un pasivo que implica que no se puede mantener como está”, señaló.

Subrayado recorrió las instalaciones actuales del viejo club, en las áreas donde se proyecta trabajar.

La humedad, las paredes descascaradas, los viejos trofeos amontonados, muebles rotos y restos de aparatos de gimnasia oxidados se encuentran desperdigados por las salas.

“Es un centro deportivo que está desde el año 36 en vínculos con la Intendencia a través de convenios por 30 años. Luego se renovó, luego caducó, seguimos con un vínculo precario. En el 2018 ellos nos indican que no pueden seguirse haciendo cargo, no lo pueden mantener, no lo pueden cuidar. Nosotros somos propietarios del terreno, nos lo entregan”, indicó Otegui.

Todas las áreas están deshabilitadas y con la estructura actual es imposible hacer una reapertura, sostiene Otegui.

Para la comuna “es fundamental” que “una parte importante” se destine a espacios públicos.

El proyecto es para 6.800 metros cuadrados y se establece el reacondicionamiento de la fachada, de la piscina de 25 metros, un espacio público comercial, una cancha de basquetbol abierta y una cerrada.

Además, la Intendencia propone que el Instituto de Educación Física de la Udelar gestione parte del club y pueda usarlo para formaciones y para el uso de todos los montevideanos.

La Junta podrá modificar este proyecto y se estima un gasto de 3 millones de dólares como inversión inicial.

Desde su cierre, un grupo de vecinos conformó el colectivo abriendo el neptuno para promover su reapertura. Están preocupados por lo que pueda pasar con este proyecto, porque entienden que no contempla sus propuestas.

Este martes se reunieron con la alcaldesa y abrieron una mesa de diálogo para trabajar en conjunto y pensar otras posibilidades para el club.

“Creemos que es un lugar que tiene vocación para toda la ciudad”, dijo Camilo Zino, del colectivo Abriendo el Neptuno.

“Nos parece que existe la posibilidad acá de hacer un proyecto artístico, cultural, deportivo, socioeducativo, etcétera, para todo el departamento”, agregó.

Sobre sus críticas al proyecto de la Intendencia, Zino dijo lo siguiente: “Lo que hace es privatizar el 65% de la superficie del Neptuno, un 15% sería una calle, se parte a la mitad el club, y solamente quedaría un 20% para un club que sería gestionado para un privado y exclusivamente para el ISEF, el Instituto de Educación Física de la Universidad de la República. Nos parece que está buenísimo que la Udelar participe de esto, nos parece que es uno de los actores que tiene que estar acá, pero esto no se puede hacer a espaldas de la ciudadanía”.