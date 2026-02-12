Malvin Norte ha sido desde hace varios años un foco problemático y un punto rojo en el mapa policial por la cantidad de delitos que ocurren en la zona. Pero más allá de los hechos puntuales, hay muchos otros delitos en otros barrios como Pocitos, Buceo y Malvín que tiene el origen en ese barrio ubicado al norte de avenida Italia.
Clave Policial: Malvín Norte, un barrio peligroso en el que la Policía planea acciones por crecimiento de violencia
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, realiza un repaso de los hechos acontecidos en dicha zona de Montevideo; fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que preparan acciones concretas.
Esta semana, policías fueron apedreados por menores que usaron chapas como escudos para protegerse y atacarlos. También esta semana un policía de particular fue rapiñado.
En Malvín Norte, barrio que tiene un desorden estructural, los delincuentes ocupan hasta predios municipales, donde se esconden los delincuentes luego de cometer delitos.
Seguí leyendo
Requerido fue detenido por la Policía tras descartarse de un arma en la calle durante un operativo
La Policía, indicaron fuentes ministeriales a Subrayado, ya puso el foco en el barrio y prepara acciones concretas; también realizan coordinaciones con la intendencia y el Mides para trabajar en esa zona.
Temas de la nota
Lo más visto
MALDONADO
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"
inumet
Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes
Habla víctor trezza
Pablo Goncálvez en Punta del Este: "Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas", dice jefe de Policía
PLAYA DEL CERRO
Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad
tormentas en la madrugada
Dejá tu comentario