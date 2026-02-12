RECIBÍ EL NEWSLETTER
Clave Policial: Malvín Norte, un barrio peligroso en el que la Policía planea acciones por crecimiento de violencia

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, realiza un repaso de los hechos acontecidos en dicha zona de Montevideo; fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que preparan acciones concretas.

Malvin Norte ha sido desde hace varios años un foco problemático y un punto rojo en el mapa policial por la cantidad de delitos que ocurren en la zona. Pero más allá de los hechos puntuales, hay muchos otros delitos en otros barrios como Pocitos, Buceo y Malvín que tiene el origen en ese barrio ubicado al norte de avenida Italia.

En Malvín Norte, barrio que tiene un desorden estructural, los delincuentes ocupan hasta predios municipales, donde se esconden los delincuentes luego de cometer delitos.

La Policía, indicaron fuentes ministeriales a Subrayado, ya puso el foco en el barrio y prepara acciones concretas; también realizan coordinaciones con la intendencia y el Mides para trabajar en esa zona.

