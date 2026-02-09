RECIBÍ EL NEWSLETTER
BOIX Y MERINO

Persecución en Malvín Norte terminó con pedreas a policías y escudos de chapa; Interior anunció acciones en el barrio

Algunos de los efectivos policiales sufrieron lesiones leves y se registraron daños a móviles. El hecho de violencia ocurrió en Boix y Merino, De Espronceda y calle 6.

malvín-norte-pedreas-policía

Ocurrió en la zona de Boix y Merino, De Espronceda y calle 6. Algunos efectivos sufrieron lesiones y hubo daños a móviles.

Funcionarios pidieron apoyo y llegaron más funcionarios. Personas de la zona, especialmente menores, tomaron chapas como una especie de escudo y comenzaron a tirar más piedras.

Foto: Subrayado. Policía en Malvín Norte.
Rapiñaron a un policía mientras caminaba con su hermano en Malvín Norte

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que se presentarán acciones para dicho barrio en materia de seguridad.

