Clave policial: narcotráfico, autos de alta gama incautados y los "peces gordos" detenidos

La Policía y la Fiscalía investigan por estas horas a cuatro delincuentes capturados en los últimos meses. Muchos de ellos fueron detenidos por narcotráfico y además de ser juzgados por eso investigan sus bienes que se consideran producto del dinero obtenido por el narcotráfico.

Los casquillos de bala en los finos pasajes del lugar, los sonidos de ráfagas de disparos y los homicidios se hicieron comunes en el rectángulo al oeste de Montevideo que forma Cerro Norte. Detrás de esta violencia había dos grupos criminales que no solo se disputaban el negocio ilegal de la droga en ese barrio sino la logística de grandes cargamentos que pretendían salir de Uruguay. Los Albin y Los Suárez son para la policía uno de los grupos; el rival son “los colorados”

En las últimas semanas la Policía fue por todo y apuntó a los cabecillas de estos grupos. Luis “Betito” Suárez quizás uno de los delincuentes más conocidos de Uruguay y Luis Fernando Fernández Albín, su socio y, para la Policía el brazo ejecutor de Sebastián Marset.

El “Betito” fue detenido en un procedimiento que investigaba al clan familiar y lo encontraron con droga. Albín fue capturado en Argentina, su pareja y otros miembros fueron detenidos en Uruguay. Pocos días después de la caída de los socios fuertes de Cerro Norte la Policía capturó a un cabecilla del grupo rival. Gustavo Mattos fue detenido pero como sospechoso de un triple homicidio. A partir de estas capturas el barrio respira un ambiente más tranquilo aunque los grupos buscan la forma de rearmarse.

Pero Cerro Norte no fue el único barrio donde apuntó la noticia. Días atrás, el 2 de diciembre cayó uno de los narcotraficantes más temidos de La Teja: Néstor Javier Rocha. El “Gordo” Rocha tiene 62 años y domina el 90% de las bocas de venta de droga de esa zona. Fue detenido e imputado junto a sus dos hijos. Pero: ¿qué tienen en común la caída de estos cuatro delincuentes además del narcotráfico?, que todos son investigados ahora por lavado de activos.

El Ministerio del Interior decidió apuntar a los bienes de los narcotraficantes para pegarles donde más duele. En estos procedimientos se han incautado autos de alta gama, y se comenzó a investigar en lujosos, apartamentos y locales gastronómicos.

La Fiscalía va a buscar demostrar que todas estas personas tienen los bienes que tienen producto del narcotráfico. No obstante también serán investigados por grandes cargamentos y por microtráfico de droga.