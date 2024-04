Claudia tiene 40 años, fue policía durante 17 y hace un año la jubilaron tras dos intentos de suicidio

Claudia tuvo conducta suicida. Particularmente, recordó la primera en 2013 y después de eso tuvo recaídas con cuadros de estrés, ansiedad y depresión. La última fue a principios de 2023.

Recuerda que estuvo en CTI, varios meses de licencia por estrés, que sufrió varios ataques de ansiedad y en tres oportunidades estuvo hospitalizada en casas de salud mental.

Etapas nada gratas de recordar, que señala como superadas, pero que vuelven a su memoria cuando escucha que otro policía se suicidó.

“Cada vez que veo una noticia, me veo yo en ese lugar, y la impotencia de no hacer nada, porque desde mi punto de vista, yo no recibí la ayuda que necesité”, aseguró.

Claudia sostiene que no recibió apoyo de su jerarquía y que planteó el tema hace dos años, cuando concurrió al suicidio de un compañero uniformado. Dijo que después del hecho estuvo un mes en shock, sin poder mirar el chaleco y la gorra y no llorar antes de ponerse el uniforme.

Pero ir a cubrir un accidente de tránsito y encontrar que la persona fallecida es un familiar, es muy difícil, añadió, y si además el funcionario está atravesando por alguna situación personal todo se suma.

“Son daños irreparables. ¿Por qué? Por el estigma de que no podés consultar un psiquiatra o un psicólogo, porque ya te sacan el arma y ya no podés trabajar”, afirmó.