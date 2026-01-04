Claudia Sheinbaum: "Condenamos esta intervención en Venezuela; el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes"

El gobierno de México condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela , que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

"Condenamos esta intervención en Venezuela", declaró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país "gobernará" la nación caribeña hasta que haya una "transición pacífica".

Esta madrugada, Trump ordenó ataques aéreos en Caracas y otros puntos de Venezuela que duraron más de una hora. La operación terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El magnate republicano desconoce el poder de Maduro tras su cuestionada elección en 2024 y lo acusa de encabezar una amplia red de narcotráfico.

Horas después del ataque, la cancillería de México emitió un comunicado en el que condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" por Estados Unidos.

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes (...) cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", añadió la cancillería.

En una declaración ante periodistas luego de supervisar la construcción de instalaciones industriales, Sheinbaum insistió en condenar la operación, aunque recordó que su gobierno mantiene "una muy buena relación" con Washington.

Antes, durante una entrevista televisiva, Trump había pedido "hacer algo" contra los cárteles en México, aunque descartó que los ataques contra Venezuela fueran un mensaje dirigido a su país vecino.

"Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México", aseguró Trump sobre la presidenta a la cadena Fox. "Él ha declarado varias veces esto, sin embargo tenemos una muy buena relación en términos de seguridad", contestó Sheinbaum a la pregunta de un periodista sobre los dichos de su homólogo.

En diciembre pasado, la gobernante izquierdista se ofreció a mediar para buscar una salida pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se sumó a la condena de la incursión.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente", publicó en su cuenta de la red social X.

En Ciudad de México, unas 100 personas se reunieron frente a la embajada estadounidense para rechazar los ataques.

Una parte de este contingente se dirigió después a la representación de Caracas, donde algunas decenas de venezolanos ya estaban congregados para celebrar la captura de Maduro.

