Un detenido y un arma incautada tras persecución a dos personas en Flor de Maroñas

Efectivos del PADO persiguieron a dos personas que iban caminando y al verlos comenzaron a correr. En ese transcurso, descartaron un arma. Hay un detenido.

Ocurrió en la tarde de este miércoles, en Flor de Maroñas. Las dos personas caminaban por la zona de costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, y al ver a la Policía salieron por los pasajes.

Antes de entrar a los pasajes, se descartaron de algo que, al acercarse, los efectivos constataron que era una pistola.

El arma fue incautada y una de esas personas fue detenida y está a disposición de Fiscalía. Efectivos del PADO persiguieron a dos personas que iban caminando y al verlos comenzaron a correr. En ese transcurso, descartaron un arma. Hay un detenido. pic.twitter.com/R32v4Ip8Ez — Subrayado (@Subrayado) September 10, 2026

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