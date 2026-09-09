Efectivos del PADO persiguieron a dos personas que iban caminando y al verlos comenzaron a correr. En ese transcurso, descartaron un arma. Hay un detenido.
Un detenido y un arma incautada tras persecución a dos personas en Flor de Maroñas
Dos personas caminaban por Flor de Maroñas y cuando vieron a la Policía comenzaron a correr. Antes, descartaron un arma que fue incautada.
Ocurrió en la tarde de este miércoles, en Flor de Maroñas. Las dos personas caminaban por la zona de costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, y al ver a la Policía salieron por los pasajes.
Antes de entrar a los pasajes, se descartaron de algo que, al acercarse, los efectivos constataron que era una pistola.
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El arma fue incautada y una de esas personas fue detenida y está a disposición de Fiscalía.
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