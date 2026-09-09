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MONTEVIDEO

Un detenido y un arma incautada tras persecución a dos personas en Flor de Maroñas

Dos personas caminaban por Flor de Maroñas y cuando vieron a la Policía comenzaron a correr. Antes, descartaron un arma que fue incautada.

arma-incautada

Efectivos del PADO persiguieron a dos personas que iban caminando y al verlos comenzaron a correr. En ese transcurso, descartaron un arma. Hay un detenido.

Ocurrió en la tarde de este miércoles, en Flor de Maroñas. Las dos personas caminaban por la zona de costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, y al ver a la Policía salieron por los pasajes.

Antes de entrar a los pasajes, se descartaron de algo que, al acercarse, los efectivos constataron que era una pistola.

Foto: Policía de Montevideo.
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Publicaron a la venta un revólver en Facebook y fueron detenidos por la Policía, que también les incautó droga

El arma fue incautada y una de esas personas fue detenida y está a disposición de Fiscalía.

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