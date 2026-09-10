Robert Silva dijo que los buenos resultados de las pruebas PISA tienen que ver con la reforma educativa del gobierno anterior

El senador del Partido Colorado Roberta Silva, presidente de la ANEP en el gobierno de Lacalle Pou, aseguró que los buenos resultados de las pruebas PISA realizadas en el 2025 entre adolescentes de 15 años, se debe a la transformación educativa llevada adelante en el período pasado.

“Muchos auguraron las peores catástrofes. Dijeron que con la transformación educativa la educación pública se iba a hacer pomada y que era un desastre lo que estábamos haciendo. Bueno, ahora hablan los resultados, no esos fenómenos. Si fuera como anunciaron, hoy estaríamos como la enorme mayoría de los países del mundo desplomados en lectura, en matemática y ni miras de avanzar en ciencia como lo hicimos”, dijo Silva en el programa Arriba Gente de Canal 10, y destacó: “Mejoramos en cobertura. Estudian más. Mejoramos en el rezago, abandonan menos. El 81% de los gurises de 15 años están en el grado que tienen que estar”.

“Todo eso son buenos resultados, que los están mostrando las pruebas PISA, de la transformación educativa”, aseguró.

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Y luego alertó: “Todo eso, tristemente lo digo, se perdió. Todo eso no existe más, no hay una política curricular, se sustituyó lo que se estaba haciendo por cuestiones ideológicas en forma fragmentada. Secundaria hace una cosa, UTU otra, Primaria otra”.

“Han dicho que hablar de competencias es mercantilizar la educación, es tender hacia una lógica privatizadora. Es ideología, todo está permeado por ideología”, agregó el senador colorado.

“El Frente Amplio vuelve a tropezar con la misma piedra. Lo que pasó con la reforma liderada por el profesor Germán Rama, que el Frente Amplio llegó al gobierno y en el 2006, por cogobernar con los sindicatos como lo está haciendo ahora, con algunas corporaciones más ortodoxas, la decapitó. Ahora pasa lo mismo, el retroceso es muy importante y la afectación está en aquellos que menos tienen”, apuntó.