Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y se levantan los ocho despidos

La empresa Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores, levantó los ocho despidos y con esto también concluye la medida gremial que tenía una carpa instalada en la plaza Independencia.

En la reunión de este viernes participaron la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, además de trabajadores de la empresa.

"Se aprobó la creación de una comisión que va a trabajar conformada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT, la Cámara de Industria Láctea, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la empresa Claldy, y el sindicato de Tucla, donde se va a trabajar con el objetivo de encontrar el retorno a los puestos de trabajo de nuestros compañeros, priorizando el lugar de residencia", explicó Méndez.

Los ocho trabajadores retomarán a trabajar en puestos que sean dentro de la empresa Claldy o en otro ámbito, pero se priorizará sus lugares de residencia. Además, podrán acceder a formaciones en ámbito de Inefop. sindicato claldy