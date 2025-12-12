La empresa Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores, levantó los ocho despidos y con esto también concluye la medida gremial que tenía una carpa instalada en la plaza Independencia.
Claldy llegó a un acuerdo con los trabajadores y se levantan los ocho despidos
Con esta resolución al conflicto, se levantan las medidas del gremio de la industria láctea y la carpa de la plaza Independencia.
En la reunión de este viernes participaron la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, además de trabajadores de la empresa.
"Se aprobó la creación de una comisión que va a trabajar conformada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT, la Cámara de Industria Láctea, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la empresa Claldy, y el sindicato de Tucla, donde se va a trabajar con el objetivo de encontrar el retorno a los puestos de trabajo de nuestros compañeros, priorizando el lugar de residencia", explicó Méndez.
Gremio de industria láctea convoca a paro este miércoles; continúa la huelga de hambre por despidos de Claldy
Los ocho trabajadores retomarán a trabajar en puestos que sean dentro de la empresa Claldy o en otro ámbito, pero se priorizará sus lugares de residencia.
Además, podrán acceder a formaciones en ámbito de Inefop.
Dejá tu comentario