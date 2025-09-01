RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudadana paraguaya con requisitoria internacional fue detenida y condenada en Uruguay; fue extraditada

En 2024 le incautaron 32 kilos de pasta base y un kilo de cocaína en un vehículo en el que se trasladaba con un hombre de su misma nacionalidad.

rivera-policía-jefatura.jpg

Una ciudadana paraguaya con requisitoria internacional fue detenida y condenada en Uruguay, y extraditada.

La requisitoria fue emitida en abril de 2024, tanto para ella como para un hombre de la misma nacionalidad, que llevaban 32 kilos de pasta base y un kilo de cocaína en un auto, matrícula paraguaya.

El 28 de agosto de este año, fue detenida y trasladada a Rivera, donde la condenaron a dos años de cárcel como autora penalmente responsable por transporte e importación de sustancias prohibidas.

