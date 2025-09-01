Ciudadana paraguaya con requisitoria internacional fue detenida y condenada en Uruguay; fue extraditada

Una ciudadana paraguaya con requisitoria internacional fue detenida y condenada en Uruguay, y extraditada.
En 2024 le incautaron 32 kilos de pasta base y un kilo de cocaína en un vehículo en el que se trasladaba con un hombre de su misma nacionalidad.
La requisitoria fue emitida en abril de 2024, tanto para ella como para un hombre de la misma nacionalidad, que llevaban 32 kilos de pasta base y un kilo de cocaína en un auto, matrícula paraguaya.
El 28 de agosto de este año, fue detenida y trasladada a Rivera, donde la condenaron a dos años de cárcel como autora penalmente responsable por transporte e importación de sustancias prohibidas.
