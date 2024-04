Ciudad del Plata: vecinos piden más presencia de la Republicana; jefe de Policía afirma que no aumentó el delito

Vecinos denuncian inseguridad en Ciudad del Plata y solicitan más presencia de la Guardia Republicana. El jefe de Policía, Atilio Rodríguez, sostiene que no aumentaron los delitos en la zona, sino que es “una sensación o la necesidad de tener más móviles”.

Los vecinos del lugar reclaman que la Guardia Republicana vuelva a instalarse en el lugar, pero el jefe explicó que es de jurisdicción nacional, por lo que depende del Ministerio del Interior. “Nosotros no tenemos injerencia en que vuelva”, aclaró.

Este viernes, los vecinos harán corte de ruta. La alcaldesa de Ciudad del Plata, Marianita Fonseca, contó que “cuando se instaló la Guardia Republicana acá en la zona, que estuvo constantemente, realmente esto se había combatido y bastante”. Y agregó: “Yo entiendo lo que puede decir el jefe de Policía, que los delitos en papel no han aumentado. Porque muchas veces los vecinos son agredidos, son rapiñados, les robaron la bicicleta, les robaron en la parada del ómnibus, y no hacen la denuncia. Obviamente en papel no existe, pero en como lo sentimos nosotros, sigue igual”.

“Ellos miran las estadísticas y esto no ha aumentado. Pero la realidad es otra cosa”, afirmó y remarcó que comparte la mirada de los vecinos de que con la presencia de la Guardia Republicana había mejorado.