Circulaban en un auto hurtado y tras una pelea dejaron a un hombre atado en ruta 14; hay dos detenidos

Tres hombres circulaban en un auto por ruta 14 cuando tras una discusión, dos de estos dejaron al tercero atado y siguieron la marcha.

Ocurrió alrededor de las 7:25 de la mañana del miércoles, en el kilómetro 278 de esa ruta, en el departamento de Lavalleja. La víctima fue encontrada atada por un productor rural, que la desató.

Enterada del hecho, la Policía de Lavalleja dio alerta y los dos hombres que seguían circulando en el auto fueron detenidos en Treinta y Tres.

La investigación continúa, la víctima está internada en Treinta y Tres y la Policía pudo determinar que los tres viven en Chuy, salieron a probar un auto y fue allí que ocurrió la pelea entre dos que terminó con uno atado y dejado. Además, se determinó que el vehículo estaba requerido por hurto.

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