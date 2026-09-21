Un hombre fue a comprar un auto con USD 2.500 en mano y fue rapiñado por los supuestos vendedores

Un hombre de 57 años llegó a la intersección de Victorica y Patricios, en el barrio Ituzaingó, en la tarde de este domingo para comprar un auto. Llevaba un sobre de manila con USD 2.500 en su interior.

Sin embargo, los supuestos vendedores lo amenazaron con un arma y le robaron el dinero y su celular. Policías del GRT vieron la rapiña, siguieron a los delincuentes, efectuaron un disparo hacia un pasaje y se desplegó un importante operativo para rodear una vivienda ubicada a una cuadra, en Horacio Areco y Juan Victorica, adonde presuntamente habían ingresado los delincuentes.

Una joven de 24 años que estaba en la vivienda no autorizó el ingreso de la Policía, que le pidió entonces una orden de allanamiento a la Justicia. Mientras tanto, policías del Centro de Comando Unificado vieron que los rapiñeros huían por los techos.

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Según supo Subrayado, cuando los investigadores lograron allanar la vivienda incautaron el sobre de manila donde el hombre llevaba el dinero, ropa que usaron en la rapiña y un celular para periciar y obtener información.

El caso está a cargo de investigadores de la zona operacional III.