Cinco estrenos renuevan la cartelera con la vuelta de una exitosa saga, una crónica sobre el origen de un clásico y una película premiada en el Festival de Cannes, entre otros.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” viaja 24 años antes del tiempo en que se ambienta la primera película. A los quincuagésimos Juegos, en los que el sorteo duplica la cantidad de chicos enviados a la arena. Ahí está un joven Haymitch Abernathy, el futuro mentor de la saga. Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin y Ralph Fiennes como el presidente Snow, completan el elenco.

A días de los 50 años de “Rocky”, llega “Yo soy Rocky” , la historia detrás del clásico. Un Sylvester Stallone casi desconocido y sin un peso que escribe un guión en pocos días y se niega a venderlo salvo que lo dejen protagonizarlo. Anthony Ippolito se pone en la piel de Stallone.

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Desde Rusia llega “Minotauro”, en la que un empresario poderoso descubre que su esposa lo engaña, mientras el país anuncia la movilización de los jóvenes para la guerra. Un thriller sobre los celos, la violencia y la corrupción que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes.

Desde Bélgica, “La vida secreta de Kika”. Una trabajadora social queda viuda, embarazada y sin dinero, y encuentra una salida inesperada en el mundo del sexo pago. Una comedia dramática que pasó por la Semana de la Crítica de Cannes.

Para toda la familia llega, “Cuentos del jardín mágico”, animación cuadro a cuadro en la que tres hermanos visitan a su abuelo, que quedó solo, e inventan historias para llenar el silencio que dejó la partida de su abuela. Se estrenó en el Festival de Berlín.

Con todas estas propuestas, como cada fin de semana, nos vemos en el cine.