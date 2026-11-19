La gala de nominación de la casa de Gran Hermano volvió a dejar una placa con mujeres: Jessica con ocho votos, Melanie con siete, Jazmín y Tai con cinco cada una.
Gran Hermano: los votos de la gala de nominación que definieron la placa con Jessica, Melanie, Jazmín y Tai
Esta vez dos participantes podían hacer la espontánea. Estas fueron Jazmín y Tai, que debieron acordar para nominar con cuatro y tres votos.
Esta vez y hasta que termine el programa hay una nueva regla: el domingo se va una, el lunes otra. Todavía resta definir a quién salva Esteban, que volvió a ganar el liderazgo y este jueves tiene el control.
¿Cómo votaron los hermanitos?
Jazmín y Tai tenían que acordar para hacer una espontánea juntas. Así, le dieron cuatro puntos a Melanie y tres a Jessica.
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Gustavo le dio dos votos a Facundo y uno a Jessica.
Matías, dos a Gustavo y uno a Jazmín.
Acevedo votó a Tai (2) y Facundo (1).
Fabricio a Tai (2) y Jessica (1).
Los dos puntos de Melanie fueron para Jessica y el otro para Facundo.
Los de Guille fueron para Matías (2) y Jessica (1).
Esteban, el líder, votó con dos puntos a Jazmín y con otro a Tai.
Facundo eligió a Acevedo para los dos puntos y a Jazmín para darle un voto.
En tanto, Juan Martín le dio dos votos a Melanie y uno a Jazmín.
Para Jessica, les correspondía placa a Gustavo (le dio dos votos) y a Melanie (un voto).
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