La gala de nominación de la casa de Gran Hermano volvió a dejar una placa con mujeres: Jessica con ocho votos, Melanie con siete, Jazmín y Tai con cinco cada una.

Esta vez y hasta que termine el programa hay una nueva regla: el domingo se va una, el lunes otra. Todavía resta definir a quién salva Esteban, que volvió a ganar el liderazgo y este jueves tiene el control.

Jazmín y Tai tenían que acordar para hacer una espontánea juntas. Así, le dieron cuatro puntos a Melanie y tres a Jessica.

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Gustavo le dio dos votos a Facundo y uno a Jessica.

Matías, dos a Gustavo y uno a Jazmín.

Acevedo votó a Tai (2) y Facundo (1).

Fabricio a Tai (2) y Jessica (1).

Los dos puntos de Melanie fueron para Jessica y el otro para Facundo.

Los de Guille fueron para Matías (2) y Jessica (1).

Esteban, el líder, votó con dos puntos a Jazmín y con otro a Tai.

Facundo eligió a Acevedo para los dos puntos y a Jazmín para darle un voto.

En tanto, Juan Martín le dio dos votos a Melanie y uno a Jazmín.

Para Jessica, les correspondía placa a Gustavo (le dio dos votos) y a Melanie (un voto).