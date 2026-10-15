Condenaron a un taxista de 37 años que fue detenido con un arma de fuego dentro del vehículo. La pena es a cinco meses de prisión.
Cinco meses de cárcel para un taxista que llevaba un arma cargada y droga en el vehículo
La Policía inspeccionó el vehículo tras detectar actitud sospechosa del conductor y otras personas que bajaron del mismo tras ver a los efectivos.
La detención se produjo por parte de efectivos de PADO y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III. Los efectivos detectaron un taxi cuyo conductor estaba a varias personas que bajaron del vehículo al advertir la presencia de la policía, en Barquisimimiento y Burgueño.
Así, las autoridades inspeccionaron el auto y localizaron una pistola 9 mm, con un cartucho en la recámara y 14 municiones en el cargador. También había seis envoltorios de sustancia vegetal.
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El taxista tiene 37 años y ya contaba con antecedentes.
La tipificación de la condena es por porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, por reincidente, a la pena de cinco meses de prisión.
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