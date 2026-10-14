Cinco meses de cárcel para cuatro delincuentes detenidos por el robo a una farmacia en Tres Cruces

Video cedido a Subrayado. Momento de robo a la farmacia en barrio Tres Cruces.

La Justicia condenó a cuatro jóvenes de 21, 20, 25 y 25 años que el lunes robaron perfumes importados de una farmacia ubicada en 18 de Julio y Acevedo Díaz, en el barrio Tres Cruces de Montevideo.

Eran cinco los delincuentes que llegaron al lugar en un auto, pero solo cuatro ingresaron al comercio. Tras romper una de las vidrieras, hurtaron perfumes y escaparon. Durante la fuga, chocaron contra el cordón de la vereda en 8 de Octubre y Garibaldi, abandonaron el vehículo y huyeron corriendo.

La Policía detuvo a los cuatro que habían ingresado a la farmacia, pero el conductor logró entrar en una vivienda y escapar.

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En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 41.º Turno condenó a los cuatro jóvenes por intento de hurto especialmente agravado, a cinco meses de prisión.

Uno de los condenados, de 24 años, ya tenía tres antecedentes penales, mientras que los otros contaban con uno cada uno por distintos delitos, entre ellos hurto, lesiones personales y receptación.

La secuencia

A las 2:40 de este lunes, cinco delincuentes llegaron en un Hyundai i10 a la esquina de Acevedo Díaz y 18 de Julio. Encapuchados, bajaron del vehículo y fueron directamente a la puerta de la farmacia. Con patadas y una maceta, rompieron el vidrio ubicado al costado de la puerta e ingresaron cuatro de ellos. El quinto permaneció en el auto, que estaba encendido y tenía una puerta abierta.

Una filmación a la que accedió Subrayado muestra toda la secuencia.

Con los perfumes importados en bolsas, los cuatro salieron del local y escaparon por el túnel hacia la avenida 8 de Octubre. En La Blanqueada, a la altura de Garibaldi, el conductor chocó contra el cordón de la vereda y dañó el auto. Los ocupantes frenaron y huyeron corriendo.

Para entonces, la Policía ya se había desplegado en la zona tras recibir un llamado por el robo en proceso. A través de las cámaras, los efectivos ubicaron el auto abandonado y concurrieron al lugar. Allí detuvieron a los cuatro jóvenes que habían ingresado a la farmacia. El conductor, sin embargo, logró escapar.

Los perfumes robados y la maceta quedaron abandonados dentro del vehículo.

El auto estaba denunciado como robado desde el 3 de octubre en la Seccional 5.ª, ubicada en Cordón. Además, circulaba con una matrícula correspondiente a otro vehículo, un Renault sedán.

Esta es la quinta vez en el año que esa farmacia sufre un robo o una rapiña. El episodio anterior había ocurrido el 22 de setiembre.

La investigación está a cargo de policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Montevideo y de la Fiscalía de Flagrancia de 4.º Turno, a cargo de Carlos Sastre. El conductor continúa prófugo.