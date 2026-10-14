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LAS PIEDRAS

Utilizó el celular de su vecina para pedir un préstamo y fue imputada por abuso de inferioridad psicológica y estafa

"En el marco de la investigación, se recabó documentación bancaria que acreditó la solicitud del préstamo por $200.000 y comprobantes de dos transferencias por $50.000 y $70.000", señala la Policía.

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Una mujer de 32 años estafó a su vecina al solicitar un préstamo de 200 mil pesos desde su celular. Tanto ella como su pareja, de 43 años, fueron imputados por un delito de abuso de inferioridad psicológica y un delito de estafa.

La investigación la llevó a cabo la Seccional 4ª de Las Piedras, luego de la denuncia por un préstamo bancario y transferencias que la titular de la cuenta no había solicitado.

La denuncia señalaba que la víctima fue al Banco República junto a su vecina, para realizar trámites bancarios y solicitar un préstamo de 20 mil pesos. Luego, constató que le habían realizado otro préstamo.

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"La denunciante señaló que había prestado su teléfono celular a su vecina durante aproximadamente una semana. En el marco de la investigación, se recabó documentación bancaria que acreditó la solicitud del préstamo por $200.000 y comprobantes de dos transferencias por $50.000 y $70.000, con destino a cuentas vinculadas a la pareja. Asimismo, se obtuvieron registros de videovigilancia del banco correspondientes a las extracciones de dinero, pudiendo identificar a una mujer de 32 años y un hombre de 43 años", indica la información policial.

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