Una mujer de 32 años estafó a su vecina al solicitar un préstamo de 200 mil pesos desde su celular. Tanto ella como su pareja, de 43 años, fueron imputados por un delito de abuso de inferioridad psicológica y un delito de estafa.
Utilizó el celular de su vecina para pedir un préstamo y fue imputada por abuso de inferioridad psicológica y estafa
"En el marco de la investigación, se recabó documentación bancaria que acreditó la solicitud del préstamo por $200.000 y comprobantes de dos transferencias por $50.000 y $70.000", señala la Policía.
La investigación la llevó a cabo la Seccional 4ª de Las Piedras, luego de la denuncia por un préstamo bancario y transferencias que la titular de la cuenta no había solicitado.
La denuncia señalaba que la víctima fue al Banco República junto a su vecina, para realizar trámites bancarios y solicitar un préstamo de 20 mil pesos. Luego, constató que le habían realizado otro préstamo.
Agencia de viajes acusada de estafa sigue vendiendo pasajes para marzo del 2027, aseguró damnificada
"La denunciante señaló que había prestado su teléfono celular a su vecina durante aproximadamente una semana. En el marco de la investigación, se recabó documentación bancaria que acreditó la solicitud del préstamo por $200.000 y comprobantes de dos transferencias por $50.000 y $70.000, con destino a cuentas vinculadas a la pareja. Asimismo, se obtuvieron registros de videovigilancia del banco correspondientes a las extracciones de dinero, pudiendo identificar a una mujer de 32 años y un hombre de 43 años", indica la información policial.
Dejá tu comentario