PRESIDENTE UNASEV

Cinco jóvenes murieron en siniestros de tránsito el fin de semana: "En ese rango de edad la percepción de riesgo casi no existe", dijo Metediera

El presidente de la Unasev dijo a Subrayado que en lo que respecta a la implementación de la libreta por puntos, estima que quedará operativa antes de que finalice el 2026.

metediera-marcelo-unasev-siniestros
libretas-puntos-metediera-enero

El jerarca dijo a Subrayado que le preocupa las edades de los fallecidos y que en ese rango etáreo la percepción de riesgo casi no existe.

"El fin de semana fue demasiado, cinco gurises con 13, 18, dos de 20 y uno de 24 años fallecidos por siniestros de tránsitos sabiendo que es una de las principales causas de muerte en ese rango etáreo junto con los suicidios", manifestó.

Consultado sobre por qué la mayor parte de los accidentes involucran a jóvenes, Metediera entiende que hay un combo de cosas que tiene que ver con falta de fiscalización focalizada.

"Son gurises, pero que particularmente andan en moto y ahí lo cotidiano de las familias hace que se baje un poco la guardia. Después la falta de preparación por eso que estamos trabajando con los temas educativos a nivel de ANEP para intentar llegar a ese rango etáreo", explicó.

En lo que respecta a la implementación de la libreta por puntos, el presidente de la Unasev estima que quedará operativa antes de que finalice el 2026.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en el mes de febrero para seguir con la temática. Además, ya entregaron el borrador con el contenido para el programa de recuperación de puntos.

"Si bien se demoró un poco el arranque del trabajo con el Congreso de Intendentes, venimos trabajando bien. Hay por lo menos entre cuatro y cinco meses solo de desarrollo informático y algunas otras cosas más", expresó.

Y añadió: "Va a ser un cambio cultural para el país muy importante y la gente tiene que estar bien informada. Las intendencias tienen que estar preparadas, así que si hay que correr algún mes más se correrá", apuntó.

LIBRETA PUNTOS MONTEVIDEO

