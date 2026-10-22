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ONCATIVO Y MONZONI

Cinco integrantes de un clan familiar fueron imputados tras ocho allanamientos en Cruz de Carrasco

En el procedimiento de la Policía de Montevideo, realizado en inmediaciones de Camino Oncativo y Monzoni, se incautaron tres pistolas, cinco cargadores y 116 municiones.

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Cinco integrantes de un clan familiar que habían sido detenidos en ocho allanamientos en Cruz de Carrasco fueron imputados e irán a prisión preventiva hasta el 17 de abril de 2027.

En el procedimiento del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Policía de Montevideo se incautaron tres pistolas, cinco cargadores (tres con capacidad para 30 municiones y dos para 17) y 116 municiones (111 cartuchos calibre 9mm encamisadas y cinco municiones semiencamisadas).

De las tres pistolas Glock calibre 9mm incautadas, una tenía la numeración limada, otra tenía identificación parcial y la tercera había sido robada a un funcionario policial, informó la Jefatura.

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El procedimiento forma parte de la investigación por disparos contra un móvil policial en Camino Oncativo y Monzoni.

Las cinco personas fueron conducidas ante la Justicia que dispuso, a pedido de la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Mirna Busich, la imputación por delitos vinculados a la asociación para delinquir y al tráfico interno de armas de fuego, entre otros. Otras tres personas están requeridas.

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