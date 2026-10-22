Un joven de 23 años fue condenado por matar de una puñalada en el pecho a un hombre de 47 en una pelea

Un joven de 23 años fue condenado a siete años de cárcel por el homicidio de un hombre de 47, ocurrido el lunes 19 en Camino Leandro Gómez y ruta 8, en la zona de Punta de Rieles.

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional detuvo al homicida que mató a la víctima de una puñalada en el pecho. El hecho ocurrió en medio de una pelea entre ambos. El apuñalado fue trasladado a la Policlínica Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde falleció.

Este miércoles, los policías montaron una vigilancia y lo detuvieron en la puerta de su casa, prácticamente en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato.

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En juicio abreviado, la Justicia dispuso la condena del joven de 23 años por un delito de homicidio, un delito de retiro de dispositivos electrónicos y dos delitos de violación de domicilio. El condenado tenía seis antecedentes penales.

OTROS DETENIDOS

El Departamento de Homicidios también detuvo en cuatro allanamientos a dos jóvenes de 22 y 27 años por el crimen de otro de 25, ocurrido el martes 13 en Juan Viacaba y Cuba, en la Fortaleza del Cerro. En ese hecho, un joven de 23 años resultó herido de bala.

Ambos detenidos comparecen ante la Justicia.

En tanto, un adolescente de 17 años, que estaba requerido por matar de varios disparos de arma de fuego a un hombre de 32 años el 19 de setiembre en Manga, fue detenido por el Departamento de Homicidios.