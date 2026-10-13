Familia de delincuente que murió mientras era detenido en shopping de Paysandú tras intento de robo será indemnizada

Más de un millón de pesos de reparación recibirán familiares de un delincuente fallecido al ser retenido en un shopping de Paysandú en un intento de robo ocurrido el 6 de enero de 2020.

De acuerdo a lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se condenó al centro comercial y a dos hombres a indemnizar a la familia de Fernando Daniel Dávila Cabrera, alias "El Tato", quien murió el 6 de enero de 2020 a los 30 años, tras ser reducido en el shopping ubicado en el centro de la ciudad de Paysandú.

La SCJ atribuyó el 80% de las reparaciones al guardia de seguridad y al militar que lo inmovilizaron, y el 20% restante a la empresa por omisiones en los protocolos de seguridad.

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El fallo fijó indemnizaciones de 400.000 pesos para la madre y el hijo del fallecido, 100.000 pesos para cada uno de sus hermanos y 150.000 pesos para su expareja, más reajustes e intereses.

Según lo informado en esa oportunidad, Dávila Cabrera había intentado hurtar una moto y, durante la huida, ingresó al shopping, donde fue perseguido y reducido. Las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir lo ocurrido y contradijeron las primeras versiones que indicaban que se había precipitado al vacío. Mientras permanecía bocabajo contra el suelo, el hombre pidió que lo soltaran y gritando: "Me muero, me muero".

Finalmente, la autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica.

En diciembre de 2020, el guardia y el militar fueron condenados a cuatro años y dos meses de prisión por homicidio a título de dolo eventual.

En el proceso civil, la SCJ sostuvo que el intento de hurto podía justificar una detención, pero no la muerte. También, confirmó la reparación por el sufrimiento padecido durante los aproximadamente ocho minutos que duró el proceso de asfixia.