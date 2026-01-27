Cinco detenidos tras persecuciones policiales por circular con drogas en vehículos robados en Montevideo

Moto y droga incautada en el primero de los procedimientos.

Cinco personas fueron detenidas en la mañana de este martes en dos procedimientos policiales por circular en vehículos robados y trasladando drogas .

Dos de los detenidos fueron perseguidos por policías del PADO desde Propios y Lafayette, en Sayago , hasta Aparicio Saravia y Lamartine, en el barrio Peñarol. Allí lograron interceptar a una moto robada el 15 de enero en la zona de Colón.

En el vehículo iban un adolescente de 17 años y un joven de 22, ambos sin antecedentes, que intentaron escapar pero al ser detenidos se les incautaron dos piedras de pasta base.

El segundo procedimiento ocurrió a las 8 de la mañana en la Rambla República del Perú y Solano Antuña, en Punta Carretas. Allí la Policía buscaba a un furgón robado horas antes cuando un patrullero lo cruzó por la Rambla.

Fue interceptado y al revisarlo incautaron marihuana, cocaína, pasta base, dinero en efectivo y celulares. Todo fue incautado y las tres personas detenidas. Son un adolescente de 17 años y otros dos hombres mayores de edad.

Los cinco detenidos en estos procedimientos y la droga incautada fueron derivados a la Brigada Departamental Antidrogas para continuar con la investigación.