policial

Cinco detenidos tras persecuciones policiales por circular con drogas en vehículos robados en Montevideo

Dos de los detenidos tienen 17 años. Los procedimientos policiales fueron este martes en los barrios Sayago, Peñarol y Punta Carretas.

Moto y droga incautada en el primero de los procedimientos.

Cinco personas fueron detenidas en la mañana de este martes en dos procedimientos policiales por circular en vehículos robados y trasladando drogas.

Dos de los detenidos fueron perseguidos por policías del PADO desde Propios y Lafayette, en Sayago, hasta Aparicio Saravia y Lamartine, en el barrio Peñarol. Allí lograron interceptar a una moto robada el 15 de enero en la zona de Colón.

En el vehículo iban un adolescente de 17 años y un joven de 22, ambos sin antecedentes, que intentaron escapar pero al ser detenidos se les incautaron dos piedras de pasta base.

El segundo procedimiento ocurrió a las 8 de la mañana en la Rambla República del Perú y Solano Antuña, en Punta Carretas. Allí la Policía buscaba a un furgón robado horas antes cuando un patrullero lo cruzó por la Rambla.

Fue interceptado y al revisarlo incautaron marihuana, cocaína, pasta base, dinero en efectivo y celulares. Todo fue incautado y las tres personas detenidas. Son un adolescente de 17 años y otros dos hombres mayores de edad.

image

Los cinco detenidos en estos procedimientos y la droga incautada fueron derivados a la Brigada Departamental Antidrogas para continuar con la investigación.

