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INVESTIGA FISCALÍA DE DELITOS ECONÓMICOS

Cinco detenidos tras denuncia de estafa a restaurantes de Carrasco y Maldonado

Cinco personas fueron detenidas por sobrefacturar compras de una empresa gastronómica y revender los alimentos. Afecta restaurantes de Carrasco y Maldonado.

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La Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas investiga una maniobra contra una empresa gastronómica de restaurantes ubicados en Carrasco y Maldonado.

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas por, presuntamente, hacerle sobrefacturar a la empresa la compra de alimentos que no llegaban al negocio o eran revendidos a otras empresas del rubro de forma irregular.

Según la investigación, esta maniobra la realizaban empleados y familiares de estos.

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
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La denuncia fue presentada hace cuatro meses por el abogado Jorge Barrera y se espera que en las próximas horas los cinco detenidos tengan una resolución judicial. Se los investiga por estafa, asociación para delinquir entre otros delitos.

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