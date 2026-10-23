La Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas investiga una maniobra contra una empresa gastronómica de restaurantes ubicados en Carrasco y Maldonado.
Cinco detenidos tras denuncia de estafa a restaurantes de Carrasco y Maldonado
Cinco personas fueron detenidas por sobrefacturar compras de una empresa gastronómica y revender los alimentos. Afecta restaurantes de Carrasco y Maldonado.
Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas por, presuntamente, hacerle sobrefacturar a la empresa la compra de alimentos que no llegaban al negocio o eran revendidos a otras empresas del rubro de forma irregular.
Según la investigación, esta maniobra la realizaban empleados y familiares de estos.
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La denuncia fue presentada hace cuatro meses por el abogado Jorge Barrera y se espera que en las próximas horas los cinco detenidos tengan una resolución judicial. Se los investiga por estafa, asociación para delinquir entre otros delitos.
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