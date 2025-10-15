RECIBÍ EL NEWSLETTER
VENTA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES

Cinco detenidos, armas, cargadores y drogas se incautaron en allanamientos en Jardines del Hipódromo

La Justicia autorizó el allanamiento a dos casas en el marco de una investigación de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial por la venta ilegal de drogas en el barrio.

policia-allanamientos-casas-jardines-del-hipodromo

Dos mujeres y tres hombres fueron detenidos tras allanamientos realizados por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial en dos casas de Jardines del Hipódromo en el marco de una investigación por la venta ilegal de drogas en el barrio.

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de turno, solicitó y la Justicia autorizó el allanamiento a las dos viviendas. Cuando la Policía llegó al lugar, tres personas intentaron fugarse, pero fueron seguidos por un dron y se logró su detención con el apoyo de personal de Guardia Republicana.

Tras los allanamientos, se incautaron dos pistolas Glock, un cargador extendido calibre 45 y uno calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos, 781 envoltorios de sustancia amarillenta, blanca y sustancia vegetal. Además, 3.567 pesos, siete celulares, 106 cartuchos 9 mm y 76 municiones calibre 45.

