Dos mujeres y tres hombres fueron detenidos tras allanamientos realizados por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial en dos casas de Jardines del Hipódromo en el marco de una investigación por la venta ilegal de drogas en el barrio.
Cinco detenidos, armas, cargadores y drogas se incautaron en allanamientos en Jardines del Hipódromo
La Justicia autorizó el allanamiento a dos casas en el marco de una investigación de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial por la venta ilegal de drogas en el barrio.
Enterada la Fiscalía de Flagrancia de turno, solicitó y la Justicia autorizó el allanamiento a las dos viviendas. Cuando la Policía llegó al lugar, tres personas intentaron fugarse, pero fueron seguidos por un dron y se logró su detención con el apoyo de personal de Guardia Republicana.
Tras los allanamientos, se incautaron dos pistolas Glock, un cargador extendido calibre 45 y uno calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos, 781 envoltorios de sustancia amarillenta, blanca y sustancia vegetal. Además, 3.567 pesos, siete celulares, 106 cartuchos 9 mm y 76 municiones calibre 45.
