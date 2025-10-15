"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta

Laura, la hermana de Luna Giardina , la expareja de Pablo Laurta , dijo que hace tiempo su hermana venía denunciando la situación y buscando protección.

Los colegas argentinos entrevistaron a la mujer quien señaló que se enteró del doble femicidio por medio de las redes sociales.

"Fue bien brusco, me enteré por las redes. Tuve que publicar en las redes para que alguien se contacte conmigo y ahí empecé a recibir mucha información. Tiene que seguir todo su transcurso, justicia, la definición de la tenencia de Pedrito, pero eso no está en manos nuestras".

Y agregó: "Con Luna hablé hace dos semanas. Me dijo que estaba muy feliz, se había inscripto en la universidad. Ella siempre vivió con temor. No es que lo pasaron mal justo ahora en el descenlace. Hace años viviendo aterradas. Yo hablé varias veces con Luna al respecto. Ella en algún momento tomó conciencia de la situación, pero ya era tarde, ya estaba en Uruguay, ya no podía volver. Cuando ella logró escaparse, se escapó de allá, llegó a Córdoba y yo ahí recién me enteré de todo lo que ella había estando pasando allá en Uruguay".

Consultada por los colegas sobre si ha visto la prensa y la información sobre el caso, Laura dijo que está enfocada en su sobrino Pedro, de 6 años.

"Estoy enfocada en lo que tengo que hacer que es resguardar a mi sobrino. Que descanse en paz mi hermana, su mamá. El resto lo iremos viendo con el tiempo. No estoy en condiciones de llenarme de más porquerías".