Hallan el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres

El cuerpo de un hombre fue hallado en la mañana de este miércoles sobre un transformador de UTE, elevado a varios metros.
El hombre vivía en el barrio Maracaná, lindero a esa zona. UTE cortó el suministro de energía eléctrica en el lugar para que Bomberos retire el cuerpo.
Al lugar llegaron bomberos, personal de UTE y la Policía Científica. La empresa cortó la energía eléctrica en la zona para que Bomberos pudiera subir y retirar el cuerpo. La interrupción del servicio afecta a 243 usuarios de Maracaná y parte de Paso de la Arena, señala la información oficial.
Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, la víctima, un consumidor de drogas, vivía en el barrio Maracaná, ubicado lindero al lugar del hallazgo: en Camino Cibils y Costanera Parque Tomkinson, Las Torres. Al lugar asistieron familiares.
La calle fue cortada para permitir el trabajo de las autoridades.
