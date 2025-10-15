RECIBÍ EL NEWSLETTER
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención

El uruguayo de 39 años, acusado de matar a su expareja, a su exsuegra y a su remisero, declara este miércoles ante la Justicia argentina. Durante un traslado, habló con un medio local.

Habló Pablo Laurta en Argentina, cuando era trasladado para declarar ante la Justicia.

Pablo Laurta, el uruguayo de 39 años acusado de un triple homicidio en Argentina, habló por primera vez tras su detención. "Todo fue por justicia", expresó mientras era subido a una camioneta policial y una periodista le preguntó qué había hecho con su remisero.

Los dichos los realizó a Canal 9 Litoral, de la ciudad de Paraná, cuando era trasladado desde Gualeguaychú a Concordia. Laurta declarará este miércoles ante la Justicia, por el crimen de su remisero, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Luego de más de dos horas de viaje, en su llegada a Tribunales, volvió a hablar: "Es un mártir".

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba
Laurta es acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Palacio. Estuvo diez días en Salto antes de cruzar hacia Argentina en kayak. Durante ese tiempo, según las investigaciones policiales de Entre Ríos y Uruguay, planificó cuidadosamente su cruce por el río Uruguay: entrenó en kayak en la zona de Corralitos, dejó su auto oculto en un bosque cercano y alquiló una casa junto al río para preparar su salida hacia Concordia sin pasar por los controles fronterizos.

Una vez en Argentina, Laurta abordó al remisero Palacio en la Terminal de Concordia, lo asesinó y descuartizó para usar su vehículo en el viaje a Córdoba, donde luego mató a su expareja y a la madre de ella. Luego huyó con su hijo Pedro, de 5 años, hasta Gualeguaychú, donde fue detenido en un hotel menos de una hora antes de cruzar nuevamente hacia Uruguay.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, definió a Laurta como una “mente criminal metódica”, que actuó con plena conciencia y planificación en cada paso. Durante su detención la Policía le incautó una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre y presuntamente utilizada en los homicidios.

