RECIBÍ EL NEWSLETTER
AJUSTE DE PROTOCOLOS

Negro habló del caso Laurta y reconoció un "déficit muy importante" en los controles de las fronteras

"Cruzó a la Argentina en un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta", afirmó el ministro del Interior. Aseguró que los protocolos tienen la finalidad de prevenir la ocurrencia de determinados eventos.

negro-control-fronteras

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló del caso de Pablo Laurta, el uruguayo acusado de matar a su expareja, su exsuegra y a un remisero y de secuestrar a su hijo de 5 años. Reconoció la debilidad de las fronteras y un "déficit muy importante" en los controles.

"Cruzó a la Argentina en un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta", afirmó el ministro al participar este miércoles en el ciclo Desayunos de Búsqueda. Se refirió al desarrollo de la tecnología para articular soluciones al control de las fronteras, algo que el gobierno se propone solucionar.

Negro aseguró que los protocolos tienen la finalidad de prevenir la ocurrencia de determinados eventos, pero en el caso de Laurta se subió a un kayak, como lo pudo hacer cualquier uruguayo sin restricciones, y resolvió saltearse los controles para cruzar a Argentina, raptar a su hijo, matar a su madre y a su abuela y al chofer que lo trasladó.

encargado del hotel donde se alojo pablo laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detencion
Seguí leyendo

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

"Quizás haya otros eventos donde los protocolos deban ser ajustados en el país, porque tenemos una baja percepción del riesgo en Uruguay que nos hace desatender un poco determinados protocolos", aseguró.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
eran tres 

Una policía baleó a un adolescente que la intentó rapiñar en Malvín Norte

Te puede interesar

Histórico: fue aprobado este miércoles el proyecto de ley de eutanasia video
PARLAMENTO

Histórico: fue aprobado este miércoles el proyecto de ley de eutanasia
Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección, dijo hermana de expareja de Laurta video
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta
Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención video
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

Dejá tu comentario