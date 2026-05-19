La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo hizo dos allanamientos en la mañana de este martes en los barrios montevideanos Jardines del Hipódromo y Casavalle. Los objetivos fueron dos bocas de venta de drogas, según la Policía.
Cinco detenidos en allanamientos a dos bocas de drogas en Jardines del Hipódromo y Casavalle
Los policías incautaron cocaína, pasta base, marihuana, un arma, celulares y dinero.
Una de las casas está ubicada en Lutecia y Tesino, en Jardines del Hipódromo. Allí los policías detuvieron a cuatro personas, que permanecen a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º turno.
Además, fueron incautados 10 envoltorios de pasta base, seis envoltorios de cocaína, $5.016, celulares, cinco cámaras, un DVR, un monitor y una mochila.
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En tanto, en Campinas y Matilde Pacheco fue detenida una persona de 35 años con antecedentes penales, informó la Policía. Está a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º turno
Allí, los efectivos incautaron pasta base, marihuana, $2,512, celulares, una cámara y una pistola de aire comprimido.
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