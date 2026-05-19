Cinco detenidos en allanamientos a dos bocas de drogas en Jardines del Hipódromo y Casavalle

Foto: Policía de Montevideo. Una de las bocas de drogas allanadas este martes.

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo hizo dos allanamientos en la mañana de este martes en los barrios montevideanos Jardines del Hipódromo y Casavalle. Los objetivos fueron dos bocas de venta de drogas, según la Policía.

Una de las casas está ubicada en Lutecia y Tesino, en Jardines del Hipódromo. Allí los policías detuvieron a cuatro personas, que permanecen a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º turno.

Además, fueron incautados 10 envoltorios de pasta base, seis envoltorios de cocaína, $5.016, celulares, cinco cámaras, un DVR, un monitor y una mochila.

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En tanto, en Campinas y Matilde Pacheco fue detenida una persona de 35 años con antecedentes penales, informó la Policía. Está a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º turno

Allí, los efectivos incautaron pasta base, marihuana, $2,512, celulares, una cámara y una pistola de aire comprimido.