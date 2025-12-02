Ministra de Salud alerta por situación del sarampión y exhorta a toda la población vacunarse con las dos dosis

La ministra de Salud Cristina Lustemberg llamó a una conferencia de prensa para alertar del avance del sarampión en la región y la detección en noviembre de varios casos en una familia de San Javier, departamento de Río Negro, que había viajado a Bolivia y no tenían al día sus vacunas contra esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente peligrosa.

“El país no puede perder la calidad de ser libre de sarampión. Esto es entre todos”, dijo Lustemberg en una declaración ante la prensa en la que exhortó a las familias a revisar y actualizar el carné de vacunas de niños y adolescentes.

También exhortó a todas las personas nacidas después de 1967 a darse la vacuna contra el sarampión (SRP) si no están seguros de tener las dos dosis.

En Uruguay la vacuna contra el sarampión es obligatoria, gratuita y universal (para toda la población). Todas las personas deben tener dos dosis.

Los niños reciben la primera dosis al cumplir un año, y la segunda a partir de los 15 meses.

Lustemberg insistió en que todas las personas nacidas después de 1967 deben tener dos dosis, y dijo que “ante la duda se vacunen para tener la segunda dosis”.

“Los que no pueden chequear que tienen las dos dosis, vacúnense por las dudas”, dijo la ministra.

Lustemberg recordó que la segunda dosis obligatoria contra el sarampión se comenzó a dar en Uruguay en 1992, por lo tanto, “es muy posible que las personas nacidas entre 1967 y 1987 tengan una sola dosis”. “Esas personas, vayan a darse la segunda dosis cuanto antes”, insistió.

La ministra destacó que la vacuna no está recomendada para mujeres embarazadas o pacientes oncológicos con inmunosupresión por tratamiento. En esos casos deben esperar para vacunarse, y consultar a su médico.

El MSP hará una jornada de vacunación en los 19 departamentos este sábado 6 de diciembre.

Uruguay mantiene el estatus de país libre de sarampión desde 1999, "pero la situación actual es de alerta", dijo Nataly Rodríguez, directora de Epidemiología del MSP.

A su vez, la región (América) perdió en noviembre ese estatus de zona libre de sarampión por los brotes epidémicos en Canadá, Estados Unidos y México, y los brotes registrados en varios países de Sudamérica: Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice.

