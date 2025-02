Cierre de gestión de Lacalle Pou con convocatoria a ministros, exministros y GACH en último día de gobierno

Esa jornada comenzará en Soriano con su presencia en el acto del Grito de Asencio. Continuará en Montevideo con la reunión del gabinete ampliado. A esa instancia fueron invitados también los ministros que se desempeñaron durante el ciclo pero hoy no están al frente de la cartera, confirmó el senador y exministro de defensa, Javier García que destacó la iniciativa en diálogo con Subrayado.

Al finalizar tendrá lugar el arriado del Pabellón Nacional y entrega al presidente Luis Lacalle Pou. Para ese acto el Partido Nacional convocó a participar a los militantes a las 18.30hs.

A días de la transición y en ocasión de la inauguración de 78 km de la ruta 6, Lacalle Pou refirió al cierre de su mandato.

“En este divino atardecer que recomiendo mirar, como todo atardecer tiene la melancolía del final, pero por suerte todo atardecer después genera un amanecer. En este caso el amanecer no le toca a la coalición. No le toca a lo que nosotros de alguna manera queríamos. Pero el amanecer no es para unos pocos. El amanecer es para todos. Y si es para todos, tenemos que desearle lo mejor posible al gobierno que viene, sino seríamos tremendamente egoístas con nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.